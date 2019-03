Estados da Venezuela estão há mais de 80 horas sem energia elétrica

De acordo com um membro do comitê executivo da Federação dos Trabalhadores da Indústria Elétrica da Venezuela, Alexis Rodríguez, esses três estados, Mérida, Lara e Zulia, serão os últimos a receber energia elétrica, informou o jornal local “El Nacional”.

Ainda não está claro o motivo da falta de energia – as agências do setor elétrico da Venezuela, do governo de Nicolás Maduro, falam em “sabotagem criminosa e brutal contra o sistema de geração elétrica” na usina de Guri, no estado de Bolívar.