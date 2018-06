Estado Islâmico promete mar de sangue na Copa com imagem de Neymar ‘degolado’

Mesmo que a Copa do Mundo na Rússia esteja correndo de forma pacífica e já se encaminha para o final da fase dos grupos, o Estado Islâmico segue com as suas ameaças. Desde o ano passado, o grupo terrorista promete derramar um ‘mar de sangue’ durante o evento.

Nesta terça-feira (26), o EI divulgou novamente algumas montagens com Messi, Neymar, CR7 e outros participantes da Copa ‘degolados’ e de joelhos.

Segundo o jornal britânico ‘The Mirror’, o grupo radical já teria mapeado alguns locais da Rússia para executar seus ataques e pretende usar drones armados para realizar as investidas mortais.

Como é de costume, outra tática que o EI assegura é que vão utilizar homens-bomba. Eles também prometem técnicas diferentes para poder enganar as autoridades russas.

Fonte: Notícias ao Minuto / Foto: Reprodução