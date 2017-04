Escudo antimísseis dos EUA gera forte reação da China

As forças americanas entregaram nessa quarta-feira (26) à Coreia do Sul os primeiros elementos do escudo antimísseis THAAD, destinado a enfrentar a crescente ameaça da Coreia do Norte, mas que provoca críticas da China.

Pequim reagiu de modo muito negativo ao anúncio da instalação do escudo e determinou uma série de medidas que Seul considera represálias econômicas.

Uma das medidas foi a proibição, a partir de 15 de março, das viagens de grupos de turistas chineses a Coreia do Sul, o que afeta a indústria local.

O ministro chinês das Relações Exteriores, Wang Yi, também exigiu o fim das manobras militares conjuntas entre Estados Unidos e Coreia do Sul.

“Por um lado, temos que parar as atividades nucleares da Coreia do Norte, que são uma clara violação das resoluções da ONU, mas, por outro, as manobras em grande escala em águas coreanas também devem parar pois igualmente não respeitam as resoluções quanto à questão”.

“O perigo de que comecem novos conflitos a qualquer momento é grande, por essa razão pedimos a todas as partes que demonstrem sangue frio e evitem qualquer ato que poderá levar a novas provocações”.

Washington e Seul anunciaram a instalação do escudo em 7 de março, alegando que permitirá lutar contra a ameaça dos mísseis balísticos norte-coreanos que o regime de Pyongyang persiste em desenvolver, apesar das sanções internacionais.

Diante da inflexibilidade do dirigente norte-coreano Kim Jong-Un, o governo americano apresenta agora a política algo imprevisível do novo presidente Donald Trump, que afirma estar disposto a resolver sozinho, se necessário, o problema da Coreia do Norte.

Nesse contexto, Washington decidiu enviar para a região o porta-aviões Carl Vinson e sua frota aeronaval, que devem chegar à península coreana até o fim de semana.

De modo paralelo, Pyongyang anunciou nessa quarta-feira (26) o sucesso do que chamou de “mais importantes” exercícios de artilharia já realizados no país.

Protestos. Ao mesmo tempo, canais de televisão sul-coreanos exibiram imagens da chegada de caminhões militares com elementos do THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) ao campo de golfe em que será instalado, 250 quilômetros ao sul de Seul.

Centenas de moradores da região, preocupados com as consequências ambientais do sistema, protestaram e entraram em confronto com as forças de segurança.

O escudo antimísseis foi projetado para interceptar e destruir os mísseis balísticos norte-coreanos de curto e médio alcance durante a fase final de voo.

Pentágono pede que Coreia do Norte retome o diálogo

WASHINGTON, EUA. O governo americano assegurou querer que a Coreia do Norte volte “ao caminho do diálogo”, e para pressionar o regime usará medidas diplomáticas e sanções adicionais.

Um comunicado conjunto do chefe do Pentágono, Jim Mattis, do secretário de Estado, Rex Tillerson, e do diretor da Inteligência Nacional, Dan Coasts, informou nessa quarta-feira (26) que Trump tem como objetivo pressionar o país para que desmonte seus programas nucleares, balísticos, de mísseis e de proliferação, endurecendo as sanções econômicas e buscando medidas diplomáticas com nossos aliados”.

A tensão aumentou na península coreana nos últimos meses, e o governo de Trump deu respostas belicosas aos testes de mísseis balísticos norte-coreanos.

O presidente americano declarou na segunda-feira que o Conselho de Segurança da ONU deveria “estar preparado” para impor novas sanções a Pyongyang. Mas a Coreia do Norte não mostra intenção de recuar.

Fonte: O Tempo