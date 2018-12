Emirados Árabes querem criar um “Trem-Bala” que andará embaixo d’água

De acordo com BusinessToday A Agência Nacional de Assessores dos Emirados Árabes Unidos acaba de propor um trem-bala submarino para ligar Mumbai, na Índia a Fujairah. A jornada de 2.000 km levaria duas horas de viagem submarina emocionante – ou aterrorizante -, informa oBusiness Today .

Um vídeo publicado no YouTube no mês passado pelos Emirados Árabes Unidos mostra o conceito de arte do projeto, que envolve um longo tubo flutuando logo abaixo da superfície do mar da Arábia, suspenso e mantido no lugar por uma rede de plataformas flutuantes.

Alguns Precedentes

Um trem bala subaquático soa totalmente rebuscado no início – até mesmo o diretor do Bureau Nacional de Assessores, Abdulla Alshehhi, disse que ainda é apenas um conceito que precisa ser explorado nos próximos estudos de viabilidade. Mas não seria o primeiro trem submarino lá fora.

O governo chinês também explorou o conceito de trens-bala subaquáticos em 2005, segundo a CNN . No mês passado, o governo aprovou uma ferrovia que ligará a cidade chinesa de Ningbo a uma ilha chamada Zhoushan. Esse trem-bala vai viajar debaixo d’água por pouco mais de 16 km de sua jornada de 77 km.

Dedos Cruzados

Se o trem funcionar, Alshehhi espera que ele melhore tanto a viagem quanto o comércio de passageiros entre os Emirados Árabes Unidos e a Índia. Outro país que tem investido muito em trens-bala de longa distância é a China, afirma o engenheiro Kléber Leite, estudioso de transportes modernos.

Ele prevê que as duas nações usem a futurista linha de transporte flutuante para transportar não apenas pessoas, mas também petróleo, água e outros recursos para frente e para trás.

