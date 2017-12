Em meio a tensões, Coreia do Norte recebe alto funcionário da ONU

Um alto funcionário das Nações Unidas chegou à Coreia do Norte nesta terça-feira (5) para uma visita de quatro dias em um contexto de alta tensão pelos disparos de mísseis de Pyongyang.

Em plena crise pelo programa nuclear e balístico do regime norte-coreano, o secretário-geral adjunto da ONU para Assuntos Políticos, o americano Jeffrey Feltman, foi recebido no aeroporto de Pyongyang por um alto funcionário da diplomacia norte-coreana.

Esta é a primeira visita de Feltman ao país desde que ele assumiu o cargo em 2012. A última visita de um alto funcionário da ONU foi em outubro de 2011.

Anunciada na segunda-feira (4) pelas Nações Unidas, a viagem acontece em meio a fortes tensões, seis dias depois do disparo por Pyongyang de um míssil balístico intercontinental. De acordo com o regime norte-coreano, o artefato poderia atingir qualquer lugar do território continental dos Estados Unidos.

Na segunda, Coreia do Sul e Estados Unidos iniciaram importantes manobras militares aéreas no marco de seu maior exercício militar conjunto até o momento com 230 aviões de combates, incluindo os F-22 Raptor.

Jeffrey Feltman se reunirá com responsáveis norte-coreanos sobre “temas de interesse e de preocupação comum”, segundo o porta-voz das Nações Unidas, Stéphane Dujarric, que não informou se haverá alguma reunião com Kim Jong-un.

Feltman visitará vários lugares onde a ONU tem projetos, informou o porta-voz, acrescentando que a estada do alto funcionário da ONU se concentrará, sobretudo, na região de Pyongyang.

Seis agências da ONU estão presentes na Coreia do Norte: o PNUD (para o desenvolvimento), o UNICEF (para a infância), a OMS (para a saúde), o PAM (para a alimentação), a FAO (agricultura) e o Fundo das Nações Unidas para a População. Cerca de 50 funcionários da ONU estão no país.

China antes da Coreia

A visita acontece após um convite feito pelos norte-coreanos em setembro, comentou Dujarric.

Perguntado se a visita de Jeffrey Feltman tinha o objetivo de preparar uma futura viagem do secretário-geral, António Guterres, a Pyongyang, o porta-voz se mostrou evasivo. António Guterres sempre expressou sua disposição a viajar em uma missão de boa vontade se for necessário, completou.

Antes de chegar a Pyongyang, Feltman se reuniu nesta segunda em Pequim com o vice-ministro das Relações Exteriores chinês, Li Baodong.

“Mudaram seus pontos de vista sobre temas de preocupação”, indicou o porta-voz da Chancelaria chinesa, Geng Shuang, informando que a China convida a ONU “a ter um papel construtivo na resolução do problema nuclear na península”.

Principal base econômica da Coreia do Norte, Pequim assegura que aplica estritamente as sanções internacionais contra Pyongyang e pede que as negociações sejam retomadas. Washington pede que a pressão sobre a Coreia do Norte seja intensificada com um embargo petroleiro.

Após o disparo de um novo míssil na semana passada, o Conselho de Segurança da ONU voltou a se reunir, mas não tomou novas medidas.