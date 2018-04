Efeito Trump influencia mais do que Lula no mercado financeiro

Era de se esperar que a prisão do ex-presidente Lula fosse causar choques na economia, porém, isso não causou grandes impactos. O que ainda vem preocupando é a inquietação entre Estados Unidos e China. As duas grandes potências andam colidindo entre si e isto faz com que um receio se desenvolva no restante do mundo, levando em conta que ambas são extremamente importantes economicamente.

No começo dessa semana, as bolsas asiáticas fecharam em alta, se recuperando das perdas do fim de semana passado em meio ao aglomerado de preocupações causados pela tensão comercial. Ontem, autoridades americanas abordaram a questão com Pequim, ressaltando que tarifas contra produtos chineses não irão entrar em vigor tão instantaneamente assim. Trump disse em sua conta oficial do Twitter que a China derrubará suas barreiras comerciais porque é a coisa certa a fazer. Os impostos se tornarão recíprocos e um acordo será feito em propriedade intelectual.

Portanto, o clima de tensão se mantém e a economia continua incerta. Os principais mercados globais ainda estão se afetando e o Brasil também sente resquícios desse clima. De acordo com Pedro Paulo Silveira, Economista-Chefe da Nova Futura Investimentos, este problema foi causado pela realização da bolsa. Ou seja, muitos investidores que estavam comprando ações há poucos dias atrás, passaram a vender no início da semana. “O conflito na bolsa nacional ocorreu, na verdade, na semana anterior com essa tensão comercial entre os EUA e a China. Atualmente, somente os mercados internacionais estão sendo afetados, e tende a continuar sendo afetado, pois os impactos são muito grandes no volume de comércio internacional. Por exemplo, tarifas, sobre o comércio de um país ou de outro, implica muito no volume negociável e na atividade econômica”, conclui Silveira.

Fonte: Comuniquese2 / Foto: Reprodução