Eclipse da lunar mais longo do século acontece hoje; próximo só em 2100

O eclipse lunar total mais longo do século vai acontecer nesta sexta-feira (27). O eclipse lunar total, que terá duração de cerca de uma hora e 45 minutos, pode ser observado a partir da Austrália, Antártida, Ásia, África, Médio Oriente, Europa, América do Sul, sul do Oceano Pacífico, Oceano Índico e Oceano Atlântico.

Durante o eclipse, o mais longo até 2100, a Lua ganhará uma tonalidade vermelha por causa da luz projetada no espaço pelo Sol. Para o fenômeno ser observável, o céu tem de estar limpo e a linha de horizonte, a nascente, desimpedida.

Por definição, o eclipse total da Lua ocorre quando “a Terra se encontra entre o Sol e a Lua, de forma a projetar a sua sombra na Lua, e a Lua atravessa completamente a sombra da Terra“.

O eclipse lunar acontece quando coincidem a fase de Lua cheia e a passagem da Lua pelo seu nodo orbital. Por norma, ocorrem dois eclipses do Sol e da Lua por ano. Em 2018, houve um primeiro eclipse total da Lua em 31 de janeiro.

Nesta sexta-feira (27), também acontece outro fenômeno: Marte vai estar alinhado em linha reta com o Sol e a Terra e, por isso, estará mais brilhante do que o habitual. Este alinhamento cósmico chama-se ‘oposição de Marte’ e acontece a cada dois anos, um mês e 18 dias.

Além disso, no último dia de julho, o ‘planeta vermelho’ estará na menor distância da Terra, e ficará ainda mais brilhante. Será a maior aproximação de Marte à Terra em 15 anos.

