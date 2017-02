De dentro da Casa Branca, assessora de Trump defende marca de Ivanka Trump na TV

Uma das principais assessoras do presidente americano Donald Trump, Kellyanne Conway, apoiou nesta quinta-feira (8) durante uma entrevista à televisão o consumo de roupas da marca de Ivanka Trump, a filha mais velha do presidente. A marca de Ivanka deixou de ser vendida em uma rede de lojas, o que foi criticado pelo presidente nesta quarta.

Kellyanne Conway, conselheira do presidente, defendeu os comentários de Trump contra a Nordstorm, rede que deixou de vender roupa da marca Ivanka Trump. “Saiam e comprem coisas de Ivanka. Eu vou sair e comprar algo”.

Conway, cujo salário está a cargo dos contribuintes americanos, disse que Ivanka é uma “bem-sucedida empresária” e uma “uma defensora do empoderamento da mulher e da presença da mulher no trabalho”.

Chris Liu, ex-vice-secretário de Trabalho com o ex-presidente Barack Obama, afirmou nesta quinta que Conway violou a lei federal que regula o comportamento de funcionários públicos com seus comentários.

Em mensagem no Twitter, Liu especificou que as normas proíbem que todo funcionário faça uso de um escritório e cargo público para apoiar um produto, empresa ou serviço, tanto se for para benefício privado como para o de um amigo ou familiar.