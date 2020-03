Coronavírus: Espanha confirma 1.622 infectados e 35 mortes

Pin Compartilhar 0 Compart.

Países da Europa observam um aumento no número de casos e mortes pelo novo coronavírus à medida que a doença apresenta recuo no seu local de origem, a China. Na Espanha, o ministro da Saúde, Salvador Illa, informou que o número de pessoas infectadas saltou dos 1.047 pacientes registrados na segunda-feira (9), para 1.622, além de 35 mortos.

O governo espanhol decidiu suspender voos diretos para a Itália, após ter sido anunciado que o país colocou todo o território em quarentena. A Itália passou a ser o segundo país com mais casos do vírus após confirmar que 9.172 pessoas contraíram a doença.

A Holanda também registra um avanço rápido do Covid-19. O instituto Nacional de Saúde Pública holandês reportou 61 novos casos nas últimas 24 horas, elevando o total para 382 infectados, com 4 mortes. Já no Reino Unido, o número de casos subiu para 372 e a sexta morte causada pelo vírus foi confirmada.

Fonte: Notícias ao Minuto/Foto: Reuters