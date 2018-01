Confira 12 medidas de Trump em 1 ano no poder dos Estados Unidos

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump chegou ao cargo contrariando a maioria das previsões e pesquisas. Neste sábado (20), o líder norte-americano completa o primeiro ano no poder, marcado por declarações e projetos que causaram polêmica. Atualmente, a taxa de aprovação do seu governo é em cerca de 40%.

O G1 reuniu 12 marcas do primeiro ano de mandato do governo Trump. Confira:

1. Empregos e bolsa em alta

As notas mais altas de aprovação do presidente estão relacionadas a pontos econômicos. Na primeira semana de 2018, o país atingiu um recorde histórico de 25 mil pontos no índice Dow Jones, que demonstra um forte otimismo dos investidores com a economia dos Estados Unidos.

2. Conflitos com a mídia

Mesmo com índices de popularidade baixos, Trump continua com suas declarações polêmicas e, em parte, agressivas. A imprensa é um dos alvos do presidente norte-americano. Um dos primeiros conflitos ocorreu logo na cerimônia de posse do cargo, em que Trump disse que jornalistas foram desonestos ao dizerem que havia um público menor do que na posse de Barack Obama.

3. Juízes

Trump já nomeou mais juízes do que nos últimos 40 anos, com cargos vitalícios.

4. Políticas anti-Obama

O presidente dos EUA fez questão de reverter medidas do seu antecessor, Obama, em diversos setores. Em janeiro de 2017, por exemplo, Trump retirou o país do Acordo Transpacífico de Cooperação Econômica (TPP, na sigla em inglês), que foi assinado em 2015.

5. Inimigos internacionais

Trump se indispôs com diversos líderes mundiais. Entre eles, Nicolás Maduro, ao chamá-lo de ditador. No entanto, parece que seu inimigo favorito é o líder norte-coreano Kim Jong-un, com quem troca “farpas” frequentemente.

6. Relações curiosas

Trump não é só odiado pela comunidade internacional. O presidente dos Estados Unidos também fez amizades curiosas, como com o presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte. O encontro entre os dois líderes era aguardado com curiosidade, já que os dois têm fama de não medir palavras. Além de trocarem elogios, o presidente das Filipinas cantou versos românticos dedicados a Trump.

7. Capital de Israel

Trump foi alvo de duras críticas no final de 2017 ao anunciar que os Estados Unidos passou a reconhecer Jerusalém como capital de Israel.

8. Influência russa

Em abril, Trump afirmou que as relações entre o Estados Unidos e a Rússia não podiam “estar em seu ponto mais baixo de todos os tempos”. No entanto, as conversas entre o líder americado e Vladimir Putin sempre tiveram tom amistoso.

9. Medidas ambientais polêmicas

O presidente assinou um decreto revogando uma série de regulações contra as mudanças climáticas em março de 2017. O principal legado de Obama, Plano de Energia Limpa, foi suspenso pelo líder norte-americano.

10. Fracasso da derrubada do Obamacare

Embora tenha sido uma das grandes promessas da campanha de Trump, o líder ainda não conseguiu derrubar o Obamacare, a política de saúde implementada por seu antecessor.

11. Muro anti-imigrantes no México

Outra promessa que gerou muita polêmica durante a campanha de eleição foi a construção de um muro anti-imigrantes na fronteira com o México. Um ano depois, nem um metro está construído.

12. Banimento de estrangeiros

Em nome da segurança, Trump decretou o fim da recepção a refugiados e o banimento da entrada de viajantes de diversos países. Em sua maoria, pessoas vindas de países com maioria muçulmana.

Fonte: Notícias ao Minuto / Joshua Roberts/Reuters