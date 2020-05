Começam negociações para acordo comercial entre EUA e Inglaterra

Pin Compartilhar 0 Compart.

Os Estados Unidos e o Reino Unido lançaram nesta terça-feira (5) uma primeira rodada de negociações para um acordo de livre comércio, com seus representantes comerciais comprometendo-se a trabalharem rapidamente, via online, para chegar a um acordo que “aumentará significativamente o comércio e o investimento”.

As negociações, a serem conduzidas virtualmente, envolverão mais de 300 funcionários e autoridades dos EUA e do Reino Unido em quase 30 grupos de negociação, disseram o representante comercial norte-americano, Robert Lighthizer, e a ministra do Comércio do Reino Unido, Liz Truss, em comunicado conjunto.

“Vamos iniciar as negociações em ritmo acelerado e comprometermos os recursos necessários para progredir em um ritmo acelerado”, disseram. “Um acordo de livre comércio contribuiria para a saúde a longo prazo de nossas economias, que é de vital importância à medida que nos recuperamos dos desafios impostos pela covid-19″, a doença causada pelo novo coronavírus.

Será a primeira grande nova negociação comercial dos Estados Unidos em 2020. O Reino Unido também tem negociado termos comerciais com a União Europeia após sua saída do bloco, em janeiro.

Ambos os países estão tentando fortalecer as cadeias domésticas de suprimentos enquanto enfrentam os efeitos da crise da pandemia.

Fonte:Agência Brasil.