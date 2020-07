Com hospitais próximos do colapso, médicos de Bogotá pedem quarentena

Pin Compartilhar 0 Compart.

Médicos em Bogotá pedem o retorno de uma quarentena na capital colombiana para diminuir as infecções pelo novo coronavírus, alertando que serviços médicos estão perto do colapso.

O país andino registrou mais de 165 mil casos de covid-19 e cerca de 6 mil mortes. Bogotá representa mais de um terço do número total de casos do país e mais de 20% das mortes.

“Estamos em situação crítica”, disse o presidente da Faculdade de Medicina de Bogotá, Herman Bayona, à Reuters. “Estamos próximos do colapso.”

O presidente colombiano, Iván Duque, declarou quarentena para desacelerar a propagação da doença no fim de março.

A medida deve acabar no dia 1º de agosto, com alguns setores da economia e partes do país já em reabertura.

Nesta semana, a capital começou a impor quarentenas rígidas em rodízio por bairro, o que Bayona classifica como ineficiente.

“Não acreditamos que quarentenas por região tenham o poder de desacelerar a velocidade das infecções”, disse.

Bayona informou que várias associações médicas se encontraram com líderes políticos em Bogotá para defender o retorno de uma quarentena rígida em toda a cidade.

As unidades de tratamento intensivo (UTIs) de Bogotá estavam com quase 90% da capacidade ocupada na noite da última quarta-feira (15), de acordo com dados do governo. A prefeita Claudia López visitou um hospital público na quinta-feira e disse que entre 20 e 30 novos ventiladores chegarão diariamente para aumentar a capacidade dos leitos.