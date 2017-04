Colômbia denunciará à ONU militarização de sociedade venezuelana

O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, disse nesta quarta-feira (19) que pediu à chanceler do país, María Ángela Holguín, que leve à ONU a preocupação de seu governo com a “militarização da sociedade venezuelana” anunciada pelo líder Nicolás Maduro.

Holguín viajou na terça-feira a Nova York e se reunirá nesta quarta com as máximas autoridades das Nações Unidas, lideradas pelo secretário-geral, Antonio Guterres, para apresentar os avanços da missão do organismo internacional na aplicação do acordo de paz assinada com a guerrilha das FARC.