Caso Ronaldinho: Presidente do Paraguai diz que deu ordem para investigação ser completa

O presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, deu entrevista a uma emissora de TV local, na noite da última segunda-feira (9) e afirmou que deu a ordem para investigar a fundo o caso dos passaportes falsos de Ronaldinho Gaúcho e de seu irmão, Roberto de Assis.

O presidente declarou que disse a seu ministro do Interior, Euclides Acevedo: “caia quem cair, temos que saber a verdade”.

Abdo Benítez também falou que haverá uma auditoria no órgão público que emite os passaportes e as cédulas de identidade no Paraguai.

Indagado por seu possível vínculo com a empresária Dalia López, que está no epicentro deste caso porque teria mandado confeccionar os documentos falsos, Abdo Benítez afirmou não conhecê-la, apesar de terem circulado fotos dos dois juntos em eventos públicos nos meios de comunicação.

Abdo Benítez afirmou que apenas a viu uma vez, e que ela apareceu “num helicóptero mais bonito que o meu”, e sorriu, como quem ironiza a outra pessoa.

No final do dia, o promotor do caso, Osmar Legal, denunciou Dalia Lopez, declarando-a “em rebeldia”, pois há uma ordem de prisão contra ela, não cumprida. Ela não compareceu e seus advogados dizem que ela está doente, mas que se encontra em Assunção, só não esclareceu se está em uma de suas propriedades ou em algum outro endereço.

Legal disse em entrevista à reportagem que López está sendo investigada por fazer parte de uma quadrilha que, além de gerenciar a fabricação de documentos falsos, também teria envolvimento com lavagem de dinheiro.

Ainda na noite dee segunda-feira (9), foi preso o funcionário que recebeu o documento de Ronaldinho e do irmão e os aceitou como válidos, Jorge Rodrigo Villanueva Torales.

Fonte: Notícias ao Minuto/Foto: EPA / Ansa – Brasil