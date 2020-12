Bill Gates vai doar (mais) R$ 1,3 bilhão para combater a Covid-19

Apoiar a inovação contínua e distribuição de vacinas em regiões com menos posses são dois dos desafios para os quais a verba será canalizada.

Bill Gates e a mulher, Melinda, vão doar, através da Fundação a que ambos dão o nome, 250 milhões de dólares adicionais – cerca de 1,3 bilhão de reais – para o combate à pandemia da Covid-19. O anúncio foi feito esta quinta-feira (10) e o valor será usadopara apoiar a inovação contínua de testes, tratamentos e vacinas, assim como num melhor método de distribuição seguro e equitativo, cita a Forbes .

Uma parte destes fundos destina-se à distribuição de vacinas em regiões da África subsaariana e no sul da Ásia.

Melinda Gates afirmou que “estamos confiantes de que o mundo ficará melhor em 2021, mas, ficar melhor para todos depende das ações dos líderes mundiais e do seu compromisso em fornecer testes, tratamentos e vacinas” a quem destes precisam, não olhando a “onde vivem ou quanto dinheiro têm”.

Já o coordenador na África da Fundação Gates para a resposta à pandemia de Covid-19, Solomon Zewdu, anunciou hoje que uma parte do financiamento anunciado contribuirá para apoiar os esforços para fazer chegar as vacinas a cerca de 780 milhões de pessoas no continente.

Vale lembrar que Bill Gates, co-fundador da Microsoft, antecipou que oregresso à normalidade nosEUApoderá acontecer na primavera de 2021. A expectativa do empresário foi revelada durante uma entrevista ao programa Today naNBC, na quinta-feira da semana passada. “Os próximos quatro ou cinco meses parecem bastante sombrios, a não ser que possamos reforçar o nosso comportamento”, disse sobre manter o isolamento social.

No mês passado, o filantropo deu uma entrevista ao The New York Times (viaBusiness Insider) onde aproveitou pararefletirem algumas das mudanças operadas pelapandemiadeCovid-19.