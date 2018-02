Bélgica: Protesto pró-imigrantes reúne dez mil em Bruxelas

Cerca de dez mil pessoas, de acordo com a polícia, enfrentaram o frio e tomaram as ruas de Bruxelas, neste domingo (25), em solidariedade aos imigrantes e para reivindicar do governo belga uma política migratória “mais humana”.

“Pedimos apenas humanidade”, declarou um dos organizadores, Mehdi Kassou, citado pela agência de notícias Belga.

Kassou é o porta-voz da “Plataforma cidadã para a Acolhida de Refugiados”. O coletivo conta com várias associações e ONGs, como a Ligue des droits de l’Homme (Liga dos Direitos do Homem), ou Médecins du Monde Belgique (Médicos do Mundo Bélgica).

“Se um segundo Calais não se criou em Bruxelas, foi apenas graças aos cidadãos, e não a esse governo”, declarou o presidente da LDH, Alexis Deswaef.

“Esse governo se deixa levar por um partido identitário e nacionalista, mas a oposição se reforça”, acrescentando, criticando a N-VA, sigla que é o pilar da coalizão de centro-direita atualmente no poder.

A manifestação foi realizada no bairro da Estação do Norte e do Parque Maximilien, principal ponto de convergência, em Bruxelas, de centenas de migrantes – sudaneses e eritreus em sua maioria – em trânsito para o Reino Unido.

Fonte: O Tempo / Foto: Reprodução