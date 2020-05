Ataque terrorista em maternidade mata dois bebês e 12 mães

Pin Compartilhar 0 Compart.

Três homens, que supostamente integram o Estado Islâmico, atacaram uma maternidade na capital do Afeganistão e mataram dois bebês recém-nascidos e 12 mulheres.

O ataque aconteceu na maternidade do hospital Dasht-e-Barchi, que é gerido pelo organização dos Médicos Sem Fronteiras. Os terroristas entraram no hospital vestidos de polícias.

Pelo menos 80 pessoas tiveram de ser retiradas do local na sequência do ataque. E mais de 100 funcionários viram-se encurralados nas instalações.

Este ataque acontece no mesmo dia em que um homem bomba se explodiu durante a cerimônia fúnebre de um comandante da polícia na província de Nangarhar, no Afeganistão, que matou 24 pessoas.

Vale lembrar que o Estado Islâmico reivindicou uma série de ataques em Cabul nos últimos meses.

Imagens do ataque de ontem foram registradas pela Reuters e mostram o momento em que vários bebês são retirados do hospital. Há também imagens de bebês sendo cuidados por enfermeiras, depois de as suas mães terem perdido a vida no ataque.

Fonte: Notícias ao Minutos/Foto: Divulgação