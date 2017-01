As escravas sexuais da 2ª Guerra que estão no centro de novo conflito diplomático entre Japão e Coreia do Sul

Apesar de dezenas de testemunhos sobre o sofrimento a que eram submetidas, mulheres como Ok-seon vieram a público pela primeira vez em 1981. Mas o Japão só reconheceu o uso de bordéis de guerra 12 anos depois.

No dia 28 de dezembro de 2015, as autoridades da Coreia do Sul e do Japão selaram um acordo com o qual desejavam finalmente virar essa página da história – foi exatamente quando comemoravam 50 anos do restabelecimento de relações diplomáticas entre os dois países.