Argentina prorroga lockdown até 7 de junho

O Governo da Argentina anunciou na noite desse sábado (23), a prorrogação, até 7 de junho, do lockdown em Buenos Aires e o endurecimento das medidas de restrição na capital.

O presidente do país, Alberto Fernández, afirmou que o controle de tráfego entre a capital e a província de Buenos Aires, terá reforço, já que a região tem a segunda maior concentração de infectados na Argentina.

Em vigor desde 20 de março, a quarentena seria encerrada neste domingo (24). O país proibiu voos comerciais até 1º de setembro, uma das medidas mais rigorosas durante a pandemia.

“Estamos fazendo as coisas bem, e agradeço a todos, mas ainda há muito a ser feito”, disse o presidente do país ao ressaltar que avanço no número de casos foi determinante para a decisão de prorrogar o período de isolamento em Buenos Aires, região que está com 87% dos novos registros no país nas últimas duas semanas.

Fonte: Poder 360/Foto: Divulgação