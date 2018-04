Arábia Saudita negocia com EUA envio de militares para Síria

O ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita, Adel al Jubeir, anunciou nesta terça-feira (17) que seu reino está conversando com a administração de Donald Trump para avaliar a possibilidade de enviar tropas militares à Síria no lugar das norte-americanas.

Durante coletiva de imprensa, o ministro saudita afirmou que as negociações estão acontecendo “desde o início da crise síria”, na época em que Barack Obama ainda era presidente. No início do mês, Trump ordenou que os líderes militares dos Estados Unidos se preparassem para a retirada das tropas do território sírio. No entanto, a data não foi definida.

Atualmente, mais de 2 mil militares norte-americanos atual no leste da Síria para enfrentar o Estado Islâmico, dando suporte a uma coalizão internacional que realiza sobretudo ataques aéreos.

Estima-se que a Casa Branca já tenha gastado US$7 trilhões no Oriente Médio, o que, na opinião do republicano, não trouxe “nada além de morte e destruição”.

Fonte: Notícias ao Minuto / Foto: Reutes/Hamad I Mohammed