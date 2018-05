Arábia Saudita ameaça desenvolver arsenal nuclear próprio

A Arábia Saudita vai desenvolver o seu próprio arsenal nuclear caso o Irã decida obter este tipo de armamento, preveniu o ministro dos Negócios Estrangeiros, Adel al-Jubeir, nesta quarta-feira (9).

Interrogado pela cadeia televisiva CNN sobre a eventualidade de Riade “construir a sua própria bomba” caso Teerão utilize a retirada norte-americana do acordo para retomar o seu programa nuclear, al-Jubeir declarou: “Caso o Irã se dote de uma capacidade nuclear, faremos o possível para fazer o mesmo”.

Os Estados Unidos anunciaram na terça (8) que se retiram do acordo assinado em 2015 entre o Irã e o Grupo 5+1, constituído pelos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU (EUA, Rússia, China, França e Reino Unido) e a Alemanha.

Os outros signatários do pacto criticaram a medida e os Estados europeus asseguraram que se mantêm no acordo, que permitiu o levantamento gradual das sanções econômicas em troca do compromisso de Teerão de limitar o seu programa nuclear a fins civis.

Fonte: Notícias ao Minuto / Foto: DR