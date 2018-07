Alemanha e Japão se aliam em oposição a tarifas comerciais de Trump

O ministro de Relações Exteriores da Alemanha, Heiko Maas, e o ministro das Relações Exteriores do Japão, Taro Kono, disseram nesta quarta-feira que irão avançar com uma aliança entre os dois países pelo livre comércio e cumprimento do Acordo de Paris, em uma declaração conjunta.

As afirmações são uma reposta à imposição de tarifas comerciais pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que também retirou os EUA do acordo climático firmado na capital francesa.

“Devemos estabelecer limites contra os métodos de Trump”, disse Maas no Twitter. Em sua primeira visita ao Japão, ele também criticou a Rússia pela anexação da Crimeia e disse que, na atual situação global, Alemanha e Japão devem se unir. No início deste mês, o país asiático e a União Europeia assinaram um acordo de livre comércio em que concordam em baixar tarifas comerciais.

Fonte: Notícias ao Minuto / Foto: Joshua Roberts/Reuters