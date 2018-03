Afeganistão: 26 morrem em atentado perto da Universidade de Cabul

Em meio à organização das festas do Ano Novo Persa, um homem detonou explosivos nesta quarta-feira (21) em frente à Universidade de Cabul, lugar tradicional de celebração do evento na capital do Afeganistão. De acordo com informações da agência de notícias France Presse, pelo menos 26 pessoas morreram na explosão.

O porta-voz adjunto do ministério do Interior, Nasrat Rahim, declarou à AFP que o criminoso detonou o colete de explosivos no meio da multidão. “Muitas vítimas estavam celebrando o Nawrooz”, comentou o porta-voz sobre o evento.

O Ano Novo Iraniano, também conhecido como Ano Novo Persa, costuma ser comemorado em diversas partes do mundo por iranianos que fazem parte de determinados grupos étnicos e linguísticos, como a celebração de uma transição para o ano seguinte.

Fonte: Notícias ao Minuto / Foto: Reuters