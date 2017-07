Acordo entre Putin e Trump para cessar-fogo no sudoeste da Síria

Os presidentes Donald Trump, dos Estados Unidos, e Vladimir Putin, da Rússia, concordaram em promover um cessar-fogo no sudoeste da Síria, a anunciou nesta sexta-feira (7) o ministro russo das Relações Exteriores, Sergei Lavrov. A trégua, pactuada durante a primeira reunião entre os presidentes na Alemanha, começará a valer a partir das 12h (hora de Damasco) do próximo domingo (9).

Trump e Putin selaram um memorando de entendimento, que também envolve a Jordânia, com interesse em respeitar a “soberania” da Síria e levar adiante o processo para um “acordo politico”, acrescentou Lavrov. Os dois líderes se comprometeram ainda a garantir que “todas as partes” envolvidas no conflito respeitem o cessar-fogo.

De acordo com a agência Efe, Lavrov explicou que especialistas de Rússia, EUA e Jordânia concluíram seu trabalho em Amã e “pactuaram um memorando sobre a criação de uma zona de distensão no sudoeste da Síria, nas regiões de Deraa, Al Quneitra e As-Suwayda”.

Um centro de monitoramento será estabelecido na Jordânia, e a polícia militar da Rússia irá supervisionar a implementação, informa a Associated Press.

Para o ministro russo, Putin e Trump “se movem em primeiro lugar pelos interesses nacionais dos seus países”, ainda que entendam “como interesse a busca de acordos em vez do confronto, sem tentar criar problemas onde não há”.

Estados Unidos, junto com a Turquia e a Arábia Saudita, apoiam os rebeldes qu elutam na Síria para derrubar o governo de Bashar Al-Assad. Os EUA, junto com Reio Unido e França, também realizam ataques aéreos contra posições do Estado Islâmico no país.

Já a Rússia, junto com o Irã e o movimento Hezbollah no Líbano, são aliados do governo sírio. Fonte: G1/Mundo