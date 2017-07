Acidente de ônibus em Lima, no Peru mata ao menos nove pessoas

Um ônibus de turismo virou quando descia a colina San Cristóbal, no distrito de Rímac, em Lima, no Peru. Nove pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas no acidente.

A “Agência EFE” informou que o veículo da empresa Green Bus rolou por cerca de sete metros quando deixava uma região do centro de Lima.

Quatro pessoas foram arremessadas do ônibus, que tem a parte superior descoberta. Três delas foram parar debaixo da carroceria e acabaram morrendo esmagadas, divulgou um porta-voz da Polícia à “RPP Notícias”.

Os bombeiros estão trabalhando no resgate. Cerca de 20 pessoas feridas foram levadas a um hospital da região. As vítimas fatais ainda não foram identificadas.

Da colina San Cristóbal é possível ter uma vista panorâmica da capital do Peru. A região é bastante turística.

Fonte: Noticias ao Minuto