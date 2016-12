Zagueiro Leo garante ‘ano de colheita’ para o Cruzeiro em 2017

De contrato renovado com o Cruzeiro, Leo está otimista para o ano do clube em 2017. Com 220 jogos disputados com o manto estrelado, 16 gols marcados, o zagueiro espera que a próxima temporada – sua sexta com a camisa celeste – seja de colheita pelo que plantaram ao longo de 2016. O defensor destacou a importância da continuidade de um trabalho técnico, diferentemente do que aconteceu na última transição de temporada, quando Mano Menezes aceitou oferta milionária da China.

“Acredito que esse ano foi de plantio para que possamos colher em 2017. Espero que a próxima temporada seja conquistas para o Cruzeiro, com muitas vitórias para que o Clube possa estar brigando na parte de cima da tabela, esse é e sempre foi o principal objetivo do nosso time”, disse.

“A importância de se manter a comissão técnica é que a gente já conhece o trabalho, conhece as idéias, a forma de pensar, a forma de trabalhar e isso favorece ao Clube para o ano que vem. A base do plantel que temos também favorece, principalmente pelo treinador conhecer as características de cada jogador. Tenho uma grande esperança no trabalho para 2017”, complementou.

Com a renovação por três temporadas, Leo completará nove anos com a camisa do Cruzeiro. O zagueiro chegou à Toca da Raposa II em setembro de 2009, envolvido em troca com o Palmeiras pelo também defensor Leandro Amaro. São 16 gols marcados com a camisa celeste e a quinta colocação na lista de maiores zagueiros-artilheiros da história do Cruzeiro, atrás apenas de Geraldão (30), Cris (25), Bruno Rodrigo (17) e Darci Menezes (17).

Em 2017, Leo terá a companhia de outros quatro zagueiros: Manoel, Dede, Fabrício Bruno e Luis Caicedo, equatoriano contratado ao Independiente del Valle. Grande companheiro dos últimos anos, Bruno Rodrigo não renovou vínculo com o Cruzeiro e deverá ser anunciado pelo rival Atlético no início de 2017.

Fonte: Super Esportes