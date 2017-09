Zagueiro Caíque desfalca o Boa Esporte contra o Goiás no Melão

Caíque mais uma vez desfalca o Boa Esporte. O zagueiro, que havia acabado de retornar de suspensão após ter sido expulso, acumulou três amarelos e está fora da partida contra o Goiás, nesta terça-feira (26), às 20h30, no Melão, em Varginha (MG).

Caíque ganhou a posição no time principal durante a competição e tem sido muito utilizado pelo técnico Nedo Xavier. Com 11 jogos disputados, vai ficar fora por suspensão pela segunda vez.

Para o seu lugar, o treinador pode utilizar Júlio Santos – que, segundo a diretoria do Boa Esporte, ficou fora da última rodada por uma opção de Nedo – ou o zagueiro Douglas Assis, que ficou no banco e também já participou de 14 partidas na Série B.

Apesar da ausência do zagueiro, o Boa Esporte conta com os retornos de Ruan, na lateral-direita, e Reis, no setor ofensivo. A equipe realiza um último treinamento na tarde desta segunda-feira e depois se concentra para o jogo.

Fonte: Globo Esporte Sul de Minas