Zagueira da Caldense, Sophia Moreno, de 13 anos, é aprovada em peneira na Ponte Preta

A zagueira da Caldense Sophia, de 13 anos, foi aprovada em uma peneira na Ponte Preta na última quarta-feira (02) e irá integrar a equipe Sub-13 de futebol de society do time de Campinas-SP. Os treinos começam na próxima segunda-feira (14).

Sophia Pereira Moreno nasceu em Poços de Caldas em 16 de maio de 2006. Começou a praticar futebol na própria Veterana, há cerca de um ano, por influência dos irmãos, o caçula Domênico, de oito anos, e o gêmeo Vitório, de 13 anos.

“Ela via os irmãos treinarem e morria de vontade de jogar. Pediu para deixarmos ela jogar. De início ficamos com receio de ela machucar, mas aos poucos ela começou no futebol e se apaixonou pelo esporte” – contou a mãe Ludimilla.

Os três irmãos estiveram em setembro com a delegação alviverde no Uruguai, em parceria com o Bate Bola Campestre, para participarem do Torneio Internacional de Futebol Society. Sophia foi vice-campeã com o time Sub-13 e se destacou na competição. Isso abriu portas para ela dar um passo adiante.

“Com as boas partidas dela no Uruguai, o professor Felipe Ozias falou para ela participar de uma seletiva com o técnico Maguila na Ponte. Ela resolveu ir e se saiu muito bem, conseguiu ser aprovado entre outras 30 meninas. Foi a primeira vez que jogou só com garotas, pois na Caldense está acostumada a treinar entre os meninos. O Maguila disse que ela tem bastante potencial e é só continuar treinando para aperfeiçoar” – completou Ludimilla.

A Sophia está muito empolgada com o início dos treinos, que serão às segundas, quartas e sextas em Campinas. “De nós três (irmãos), quem diria que eu iria destacar. Fiquei muito feliz em ter sido aprovada e vou dar o meu melhor para evoluir a cada dia. Agradeço muito aos professores da Caldense, que acreditaram em mim desde o começo. O Rafael, o Felipe e o Edson” – disse Sophia.

A Sophia foi a segunda jogadora da Veterana a passar na seletiva da Ponte Preta, recentemente a atacante Melissa, de 12 anos, da Caldense, também foi aprovada. “No dia do teste, a família inteira ficou aguardando notícias. Todos apoiam muito, o pai, os avós. Ficamos muito contentes a vamos apoiar no que for possível” – finalizou a mãe Ludimilla.

Fonte: Assessoria de Imprensa Caldense / Fotos: Luciano Santos / Mantiqueira