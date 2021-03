Yuri Ferraz completa um ano de Boa Esporte

Remanescente da campanha que terminou com o descenso à Série D, em 2020, jogador diz estar motivado em 2021 e confiante em todo trabalho da equipe.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto destaque: Mário Purificação – Boa Esporte

O lateral direito Yuri Ferraz completou, nesta semana, um ano desde sua chegada ao Boa Esporte. Ao todo, são 24 jogos com a camisa boveta e dois gols.

Remanescente da campanha que terminou com o descenso à Série D, em 2020, o jogador diz estar motivado em 2021 e confiante em todo trabalho da equipe nesta temporada. “Para 2021 temos objetivos traçados e bem claros. Através de nossa comissão técnica representada pelo nosso excelente treinador Ariel, que vem extraindo o melhor da equipe e buscando a evolução constante e sempre ressaltando todas as qualidades do nosso grupo” – disse o jogador.

Jogador acredita em temporada melhor do que a passada/Foto: Mário Purificação – Boa Esporte

Sobre o primeiro ano de Boa Esporte, Yuri enfatizou a confiança depositada pela diretoria em seu trabalho; “para a carreira de um profissional acredito que o mais importante que completar um ano, é a continuidade e a confiança que o Boa Esporte vem depositando no meu trabalho e, reforça essa intenção com nossa renovação para mais um ano. Espero continuar retribuindo dentro e fora de campo essa expectativa do clube e do torcedor boveta.”

Lateral de origem, zagueiro por opção

Lateral direito de origem, Yuri Ferraz vem jogando como um terceiro zagueiro desde a chegada de Ariel Mamede ao clube. Adaptado na função, o jogador tem ganhado elogios da comissão técnica e de torcedores do Boa.

Atualmente, Yuri vem atuando como zagueiro no Boa Esporte/Foto: Mário Purificação – Boa Esporte

Ferraz destacou, também, o início de temporada no clube; “estamos trabalhando forte, temos tudo para fazer uma excelente temporada e dar alegria ao nosso torcedor.

Por fim, o atleta ressaltou o respeito e a hospitalidade na equipe de Varginha; “Desde que cheguei aqui fui muito bem acolhido por toda equipe do Boa Esporte. Do presidente à tia da cozinha” – finalizou Yuri.