Willian é convocado para o lugar de Neymar na Seleção

Na última quarta-feira (5) o Brasil venceu o Qatar por 2 x 0, no Mané Garrincha. Entretanto, as atenções ficaram com a lesão no tornozelo de Neymar, logo no inicio. Deste modo, foi confirmado a contusão e o atleta ficou de fora da Copa América. Assim, Tite convocou para seu lugar o maio-campista Willian, que está noChelsea, da Inglaterra e disputou as Copas de 2014 e 2018.

Willian herda a camisa 10

Além de estar presente na delegação de vai disputar a Copa América, o jogador vai herdar a camisa 10 que era de Neymar. O técnico Tite já havia decidido a numeração dos 23 convocados para a competição continental, e os números foram enviados a CONMEBOL. Assim, nenhum outro jogador poderia ficar com o famosa a “Amarelinha de Pelé” além de Willian.

Demora da Conmebol

Muitos questionam a demora da comissão técnica em anunciar um substituto para Neymar, visto que o anúncio saiu apenas no inicio da tarde desta sexta-feira (7). Entretanto, Tite já tinha tomado a decisão na manhã de quinta-feira (6). Assim, o coordenador da Seleção Brasileira, Edu Gaspar, enviou os exames do atleta para a confederação. Porém, só receberam a autorização para a substituição após 24 horas.

Participação em Copas

Vale ressaltar que a Amarelinha não é novidade para o meio campista, visto que o jogador já disputou duas Copas do Mundo com a Seleção. Assim, na primeira participação era reserva e entrava no decorrer das partidas. Além disso, no fatídico 7 x 1, foi ele que substituiu Neymar, que se lesionou na ocasião. Enquanto na segunda exibição, era titular absoluto de Tite, mas chegou a perder a posição para Douglas Costa. Entretanto, recuperou o posto entre os 11 devido as seguidas lesões do então camisa 7.

Willian estava de férias em Israel e ainda não tem data definida para se apresentar ao restante do elenco. Neste domingo (9), a seleção Brasileira enfrenta Honduras, em mais uma partida de preparação para a Copa América. Assim, o novo camisa 10 não deve ser relacionado, no duelo que acontece no Estádio do Beira-Rio, em Porto Alegre, às 16h30 (horário de Brasília).

