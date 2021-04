Wesley Eduardo e a paixão pelo slackline; varginhense surge como um dos principais nomes do esporte na região

Um dos principais nomes do esporte em Varginha, ‘Rei’, como é carinhosamente conhecido, agradece ao slackline por mudar sua vida e sonha em voos mais altos na modalidade.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto destaque: Arquivo Pessoal

Wesley Eduardo Marcelo Claro, @slack.melanina, 24 anos, atleta de slackline. Talvez seja, hoje, o principal nome do esporte em Varginha. ‘Rei’, como é conhecido carinhosamente por seus amigos desde a época da escola, iniciou na modalidade em 2014. Segundo ele, o amor pelo esporte aconteceu à primeira vista. “Gostei tanto, que logo comprei o meu primeiro kit iniciante” – disse.

Um ano após seu início no esporte, Wesley conheceu a equipe amadora BrezzeFlowLine, que assim como ele, também é de Varginha. Em 2015, o atleta disputou seu primeiro campeonato e, apesar de sua garra e terminação, segundo ele, não foi possível obter um bom resultado.

Mesmo com a frustração no primeiro campeonato, Wesley não desistiu do esporte, pelo contrário, procurou se aperfeiçoar ainda mais. O resultado apareceu quase que de forma imediata. Em seu segundo campeonato, o varginhense conseguiu o 3º lugar na categoria amador – o que o credenciou à categoria profissional.









Segundo Wesley, graças ao esporte, foi possível conhecer diversos lugares do país/Fotos: Arquivo Pessoal

Questionado sobre o slackline, o atleta mineiro é enfático em dizer que o esporte mudou sua vida. “O slack mudou minha vida, me tirou da zona de conforto, passei a acreditar mais no meu potencial como pessoa. Antes, eu não saia de casa, tinha vergonha de me socializar e perdia várias oportunidades boas que a vida tinha a me oferecer” – comentou.

Wesley acredita, também, que o slackline levou a ele um novo modo de ver a vida. “Sinto que tenho um propósito ou uma direção para seguir em frente. Tenho amigos em todo Brasil, e graças ao esporte conheci lugares incríveis.

Atualmente, Wesley está em treinamento no maior Centro Especializado do Mundo para slackline, localizado em Ribeirão das Neves-MG.

O que é o Slackline?

O Slackline é um esporte de equilíbrio, onde o objetivo é atravessar uma fita estreita de um ponto ao outro. Wesley participa da modalidade ‘Trickline’, cujo intuito é fazer acrobacias em cima da fita.

