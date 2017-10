Vulcão empata em jogo em Poços de Caldas

O Poços de Caldas Futebol Clube, o Vulcão, empatou em 1 a 1 com o Ponte Nova na manhã deste domingo (1º) em partida pela 13ª rodada da Segundona do Campeonato Mineiro. A equipe vencia até os 46 minutos do 2º tempo, quando o atacante Igor Badio empatou o jogo.

O Vulcão abriu o placar aos 28 minutos do 1º tempo com o atacante Ferrugem. A equipe conseguiu jogar bem durante o primeiro tempo. Já na segunda etapa, pressionou pouco e levou o empate do adversário.

Com o resultado, a equipe de Poços de Caldas continua em 5º lugar na tabela, com 18 pontos, a oito pontos de distância da zona de classificação. O Ponte Nova também manteve a posição, em 7º lugar.

O próximo desafio do Vulcão é fora de casa, no estádio Parque do Sabiá em Uberlândia, onde enfrenta o Inter de Minas. O jogo está marcado para sábado (7), a partir das 16h. Fonte: Globo Esporte Sul de Minas