Vôlei feminino de Varginha é bicampeão do JEMG

A equipe de vôlei feminino de Varginha, representando a E.E. Deputado Domingos de Figueiredo, sagrou-se bicampeã do Módulo II nos Jogos Escolares de Minas Gerais em competição realizada em Uberaba, de 31 de julho a 04 de agosto.

Varginha passou sem dificuldades pelos adversários da fase classificatória e semifinal. A grande decisão foi contra a fortíssima equipe de Uberlândia, que conseguiu vencer o primeiro set, mas não segurou o empate e sofreu a virada varginhense no set desempate arrasador. Placar final Uberlândia 1×2 Varginha, parciais (31×29) (23×25) (07×15).

As meninas comandadas pelo técnico André Pereira estão classificadas para representar o Estado na etapa Nacional dos Jogos, que será em Natal – RN.

As equipes de vôlei da Prefeitura de Varginha, através da Semel, integram o projeto Centro de Formação de Voleibol, uma correalização do CRES, que conta com patrocínio das empresas Coletek e Lojas Edmil, através da Lei de Incentivo ao Esporte do Estado de Minas Gerais, e apoio da Unimed Varginha, Prolife, Promédica, Açaí Summer, Cantinho da Bia, Cooper Standard, Logos Colégio e Curso, IPD Laboratórios, Hortifruti JF, Santana Petróleo, Adrenaline Sports, A Popular Atacadista, Central Joias e Relógios, Minas Gelo e Maxiloc Locações.

Fonte e foto: Prefeitura de Varginha