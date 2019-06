Vôlei da Caldense tem final de semana movimentado em várias categorias

As equipe de vôlei da Caldense realizaram diversas partidas na região no final de semana. O Sub-13 feminino, composto por garotas nascidas entre 2007 e 2008, foi até São Gonçalo do Sapucaí-MG para a estreia no 1º Circuito Microrregional da Liga Sul Mineira, foi primeiro jogo de muitas das atletas, que foram superadas pelo Instituto Game e Lavras Tenis Clube, ambos por 2 a 0.

O Sub-15 feminino também esteve em ação, pelo 1º Circuito Microrregional, na cidade de Natércia, enfrentando Arantina e Heliodora, com derrota por 2 a 1 e vitória por 2 a 0, respectivamente. Já o time adulto masculino entrou em quadra pelo 2º Circuito Microrregional da Liga Sul-Mineira. Venceu Natércia e Silvianópolis por 2 a 0, depois fez 2 a 1 na tradicional equipe de Varginha. Com isso a equipe encerrou a maratona de jogos no primeiro semestre de forma invicta.

Fonte: Assessoria de Comunicação Caldense \ Foto: Divulgação