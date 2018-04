Volante Galdezani é aprovado nos exames e assina contrato com o Atlético

O Atlético oficializou a contratação do volante Matheus Galdezani, de 26 anos. O jogador foi aprovado nos exames médicos e assinou o contrato com o clube, por empréstimo, até o fim da temporada. A apresentação do atleta deve acontecer na próxima sexta-feira, à tarde, na Cidade do Galo.

O volante chega ao Atlético com direitos fixados. Caso o clube tenha interesse, poderá exercer o poder de compra ao fim da temporada 2018. Os valores não foram divulgados pelos clubes. O jogador comemorou a chance de vestir a camisa alvinegra. “Estou muito feliz de vestir essa camisa. A gente sabe que o Atlético é um clube grande e estou muito feliz de estar no grupo. É o Galão da Massa. Tenho certeza que vou fazer um grande trabalho aqui. É um sonho de criança jogar em um grande clube. Estou realizando hoje. Vou trabalhar bastante para conquistar meu espaço no clube. A torcida pode contar comigo. Não vai faltar força, dedicação e raça. Estamos juntos nessa jornada”, disse.

aulista de Limeira, Galdezani começou a carreira no interior de São Paulo, atuando pelo Desportivo Brasil e pelo Paulista de Jundiaí. Ele ainda passou por Juventude, Rio Claro e Sport, antes de acertar com o CRB. Em 2016, o meio-campista foi o grande destaque da equipe alagoana. Ele atuou em 55 oportunidades e marcou sete gols. Emprestado ao Coritiba no ano passado, Galdezani entrou em campo 37 vezes e fez um gol.

Embora estivesse emprestado pelo CRB ao Coritiba, Galdezani tinha seus direitos econômicos vinculados ao Mirassol até junho de 2017. O Coxa exerceu a preferência de compra na época e adquiriu 50% dos direitos econômicos do jogador. A equipe do Couto Pereira não revelou o valor da transação, mas de acordo com informações da imprensa local, o negócio foi fechado em R$ 3 milhões.

Galdezani é o primeiro reforço anunciado pelo Atlético para o Campeonato Brasileiro. Em março, o diretor de futebol do clube, Alexandre Gallo, revelou que buscava de três a quatro contratações para qualificar a equipe de Thiago Larghi na disputa da Série A. No início da temporada, o Alvinegro já havia apresentado outros sete jogadores: Ricardo Oliveira, Erik, Roger Guedes, Iago Maidana, Samuel Xavier, Tomás Andrade e Arouca.

Na Cidade do Galo, o ex-meio-campista do Coritiba encontrará forte concorrência. Se atuar um pouco mais recuado, como segundo volante, ele disputará vaga no time com Elias, Gustavo Blanco, Arouca e Yago. Se ocupar um espaço mais avançado no esquema de Larghi, Galdezani terá que vencer disputas, principalmente, com Tomás Andrade e Cazares.