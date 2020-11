Visando reagir no campeonato, Boa Esporte encara o líder da Série C, fora de casa

Time de Varginha enfrenta o Brusque, na próxima segunda-feira (9), no campo do adversário.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto destaque: Alisson Marques/CSul

O Boa Esporte terá uma parada dura pela frente nesta segunda-feira (9), o time de Varginha enfrentará o Brusque, líder do grupo B da competição, no Estádio Augusto Bauer, às 20h. O adversário, que para muitos é o melhor time do campeonato, já provou sua força na temporada. A equipe de Santa Catarina foi vice-campeã estadual – perdendo o título para a Chapecoense – além de ter ido até à quarta fase da Copa do Brasil. O Brusque também, mostrou sua capacidade no primeiro turno, ao vencer o Boa Esporte por 1 x 0, em Varginha, jogando a maior parte com um jogador a menos.

Ariel Mamede vai para seu quinto jogo à frente do Boa Esporte/Foto: Alisson Marques-CSul

O Boa sonha em deixar a zona de rebaixamento – local em que está desde o início da competição – hoje, a equipe está a quatro pontos do Volta Redonda-RJ, primeiro clube fora do Z2. A Coruja vai pro seu 14º jogo, tendo empatado a metade deles; ao todo, são sete empates, cinco derrotas e apenas uma vitória no campeonato.

É consenso que, para escapar de um desfecho melancólico, o time de Varginha precisará contabilizar vitórias e pontos nos últimos cinco jogos restantes.