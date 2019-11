Visando Mineiro 2020, Caldense agenda primeiro jogo-treino da pré-temporada

Pin Compartilhar 0 Compart.

Após iniciar a preparação para o Campeonato Mineiro 2020, a Caldense agendou o primeiro jogo-treino da temporada. Será contra a Inter de Limeira, no dia 29 de novembro, uma sexta-feira, às 11 horas da manhã, em Limeira-SP, no Estádio Major José Levy Sobrinho, o Limeirão.

No início dos trabalhos no CT, a Veterana está realizando uma série de testes para mensurar a capacidade física dos atletas e monitorar a evolução de cada um dos jogadores. Na manhã desta segunda-feira (18), o elenco passou por avaliações na academia, através de um teste de impulsão. Os jogadores tiveram que saltar a partir do repouso e com os pés juntos. A intenção foi avaliar a força explosiva dos membros inferiores.

Posteriormente ocorreu um teste resistência anaeróbica, para mensurar o arranque e aceleração dos jogadores. Isso possibilita observar a queda de potência ao decorrer do percurso e usar as informações para individualizar os treinos no cotidiano.

Nesta quarta-feira, dia 20, às 20 horas, será realizada a cerimônia de lançamento da tabela básica do estadual, nas dependências do Estádio Mineirão, em Belo Horizonte. O evento contará com a presença de representantes dos 12 clubes que irão disputar o Módulo I. A Caldense será representada pelo diretor de futebol Sérgio Pereira Lemos, o Serginho Maracanã.

Fonte: Assessoria de Imprensa / Fotos: Renan Muniz / Caldense