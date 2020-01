Villa Nova encerra os preparativos para encarar o Cruzeiro no Mineirão

Pin Compartilhar 0 Compart.

O Técnico Emerson Ávila comandou na tarde da última segunda-feira um trabalho técnico-tático no Estádio Castor Cifuentes e finalizou a preparação da equipe do Villa Nova para o duelo diante do Cruzeiro nesta terça-feira (28), às 20 horas, no Mineirão pela terceira rodada do Campeonato Mineiro.

Por força contratual o Villa não poderá contar com o lateral esquerdo Vitinho e os atacantes Zé Eduardo e Laércio, ambos foram cedidos por empréstimo pela equipe do Cruzeiro.

Encontra partida o Leão do Bonfim já poderá contar com os reforços do zagueiro Wellington Reis e o atacante Cleberson Tiarinha legalizados no BID. (Boletim Informativo Diário) da CBF.

Depois do treinamento, os jogadores do Villa entraram em regime de concentração e ficarão hospedados no Vivenzo Hotel em Belo Horizonte.

Fonte e foto: Assessoria de comunicação Villa Nova