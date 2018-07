Victor Corrêa de Alfenas disputará mais uma etapa do Brasileiro de Rally de Velocidade

O Campeonato Brasileiro de Rally de Velocidade para carros retorna no próximo final de semana (21 e 22/7), com a disputa do Rally de Inverno, que será válido pela quinta e sexta etapas do certame nacional, na cidade de Lençóis Paulista (SP), a 280 km da capital. O evento no centro-oeste do Estado será grandioso, pois também receberá o Campeonato Brasileiro de Rally Baja nas categorias motos, quadriciclos e UTVs, totalizando a participação de cerca de 80 veículos.

Uma das duplas mais entusiasmadas para o Rally de Inverno é a formada pelo mineiro Victor Corrêa (Unifenas) e o catarinense Maicol Souza, que no Erechim Rally Brasil, a maior e mais importante prova de rali de velocidade do País, venceu o Super Prime, foram segundo colocados nas duas etapas da categoria RC5, e ainda venceram a Power Stage, a última Especial da competição.

“O campeonato está embolado, qualquer um dos três primeiros colocados pode sair na liderança. Esta rodada em São Paulo será importante para a classificação”, analisa Victor Corrêa, terceiro colocado na categoria RC5 do Campeonato Brasileiro de Rally de Velocidade, com 22 pontos, bem próximo da dupla líder Evandro Carbonera/Juliano Gracioli (29 pontos) e dos vice-líderes Luiz Gustavo Loepper/Bruno Baptista da Luz (28 pontos).

Além do piloto representante de Alfenas, o navegador catarinense de Itajaí está confiante, mas com os pés no chão, sem transparecer euforia depois do ótimo resultado na última rodada dupla no Rio Grande do sul. “Precisamos de outro bom resultado, mas para isto, primeiro precisamos terminar a prova”, finaliza Maicol Souza.

O Rally de Inverno terá um total de 149,5 km cronometrados e 200,4 km de deslocamento nos dois dias. A quinta etapa do Campeonato Brasileiro de Rally de Velocidade será disputada no sábado, com o total de 75,2 km de disputas, e 98,8 km de deslocamentos. A primeira Especial Can-Am terá 19,65 km, enquanto a Especial Cidade do Livro terá 17,93 km. Estas duas Especiais serão repetidas mais uma vez.

No domingo será a vez da sexta etapa, também com duas Especiais que se repetirão, para um total de 74,4 km cronometrados e 101,6 km de deslocamento. A Especial Acelera terá 17,91 km, enquanto a Especial Siriema terá 19,28 km.

Pontuação da categoria RC5 no Campeonato Brasileiro de Rally de Velocidade após as quatro primeiras etapas:

1) Evandro Carbonera/Juliano Gracioli, 29 pontos;

2) Luiz Gustavo Loepper/Bruno Baptista da Luz, 28;

3) Victor Corrêa/Maicol Souza, 22;

4) Júlio Henrique Cartaxo/Gerson Lange, 13;

5) Rafael Pombo/Wagner Pontes, 9.

