Victor alcança marca de 16 pênaltis defendidos pelo Atlético

Victor brilhou mais uma vez com a camisa do Atlético. Se no tempo normal o goleiro falhou no gol de falta de Zé Antônio, do Figueirense, na disputa de pênaltis (oriunda da derrota por 2 a 1, no Independência) contra os catarinenses, o camisa 1 alvinegro pegou duas cobranças e foi crucial para a classificação do Galo à quarta fase da Copa do Brasil.

Com a noite vivida contra o Figueirense, Victor chegou à marca de 16 pênaltis defendidos com a camisa do Atlético. Os momentos mais marcantes foram na campanha da Copa Libertadores de 2013, quando ele salvou com o pé o chute de Riascos, no fim do jogo nas quartas de final. A partir dali, virou santo.

Na semifinal e na final da competição continental, pegou um pênalti em cada disputa e foi peça crucial no título da Libertadores do Atlético.

O goleiro comemorou as defesas salvadoras na noite dessa quarta, no Independência. “Feliz por ter tido esta participação. Numa noite na qual o emocional estava bastante limitado pela perda do Bebeto. Foi difícil entrar em campo, principalmente para a gente que presenciou toda a cena. Isso mexeu bastante com o emocional. Foi uma noite complicada, mas que no final terminou tudo bem. Fui feliz ali nas cobranças de pênalti por ter feito duas defesas. Dedicar esta vitória ao Bebeto e à família, por tudo o que ele representa na história do esporte e também na história do Atlético. Fico feliz de ter escrito mais uma história vitoriosa nesta noite”, disse Victor.