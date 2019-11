Vice-presidente da Caldense avalia mudanças no modo de disputa do Campeonato Mineiro

Pin Compartilhar 0 Compart.

Com a realização do Conselho Técnico do Campeonato Mineiro 2020, ficou definido que o estadual voltará ao formato de disputa utilizado até 2017, sem as quartas de final. Além disso, foi criado o Troféu Inconfidência e a Recopa.

A competição ficou da seguinte forma: todas as equipes se enfrentam em turno único na primeira fase, os quatro melhores se classificam para a semifinal, com partidas de ida e volta, assim como a final. Os dois piores colocados são rebaixados.

Após o fim da primeira fase do estadual, os times que ficarem entre a quinta e a oitava posição irão disputar o Troféu Inconfidência. Quem ficar com o título do quadrangular irá enfrentar o time campeão mineiro do interior geral, valendo a taça da Recopa.

O vice-presidente da Caldense, Luís Fernando Soares, um dos representantes do clube na reunião na sede da FMF, analisa as mudanças. “Foi feita uma votação para escolher o modo de disputa. Nós pretendíamos manter o formato atual, com as quartas de final. Sugerimos até a opção de fazer partidas de ida e volta nessa fase. Mas devido à disparidade do peso dos votos que existe entre os times do interior e da capital, prevaleceu a opção deles de classificar quatro equipes” – disse.

“Por outro lado, houve a criação do Troféu Independência e da Recopa. Antigamente as equipes que não classificavam para as semifinais encerravam suas participações no campeonato. Agora os que ficarem entre quinto e oitavo lugar terão mais jogos, com a possibilidade de conquistar vagas para outras competições. Isso é muito positivo. Dentro das opções, foi uma boa solução” – completou.

O Campeonato Mineiro 2020 terá 15 datas, com início em 22 de janeiro, uma quarta-feira e final em 26 de abril, um domingo. As seguintes equipes irão participar: Atlético, América, Boa Esporte, Caldense, Coimbra, Cruzeiro, Patrocinense, Tombense, Tupynambas, URT, Uberlândia e Villa Nova.

Fonte: Assessoria de Imprensa / Foto: Renan Muniz / Caldense / Arquivo