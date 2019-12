Veteranos da Caldense vencem master de Divisa Nova; Clube faz doação de brinquedos e cestas básicas para famílias da Zona Sul

Pin Compartilhar 0 Compart.

O time de Veteranos da Caldense esteve em Divisa Nova-MG no sábado (21), para participar de um amistoso contra o master local. O Verdão venceu por 1 a 0 com gol de Carlinho. Durante o evento, a equipe alviverde doou brinquedos para creches municipais da cidade.

Além disso, ao longo do ano, a Associação Atlética Caldense promoveu campanhas para arrecadar brinquedos e cestas básicas, através inclusive da realização de partidas beneficentes em várias modalidades, principalmente no futebol master e pelos funcionários da academia.

Na última semana, representantes do clube foram até a Zona Sul da cidade para distribuir os itens arrecadados para crianças e famílias carentes. Dezenas de pessoas foram beneficiadas, ficaram muito contentes com a ação e com certeza terão um Natal mais feliz.

Fonte e fotos: Assessoria Caldense