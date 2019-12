Veteranos da Caldense são superados pelo Master do Guarani em amistoso no Bandolão

Pin Compartilhar 0 Compart.

No último sábado (14), o departamento de futebol master da Caldense organizou mais uma vez um grande evento, com a presença desta vez do Guarani de Campinas e partidas amistosas.

Os jogos inicialmente estavam agendados para o Ronaldão, mas os organizadores optaram por transferir para o Estádio Municipal Benedito Bandola de Oliveira. Devido à chuva, as partidas com preliminares de escolinhas de futebol da cidade, das categorias masculino e feminino foram suspensas.

O evento teve início pela manhã com a partida beneficente na categoria 50 anos entre Unimed e Society da Caldense, sendo vitória da Unimed por 6 a 2. Na parte da tarde houve o disputado confronto entre Amigos do Serginho e Amigos do Chifrinho. A partida terminou empatada em 2 a 2. Fabinho marcou duas vezes para o time do Serginho; Cleibe e Salomão fizeram os tentos do time do Chifrinho.

Logo em seguida aconteceu o jogo principal, entre os Veteranos da Caldense e o Master do Guarani, na categoria 40 anos. O time alviverde fez uma boa apresentação, mas foi superado pelos visitantes pelo placar de 2 a 1. Martinez e Elizeu marcaram para os visitantes e Tiago Granato fez o gol da Veterana.

Os seguinte jogadores defenderam a Caldense na partida: Naneca, André, Fábio Paulista, Paulista, Tileta, Claudinho, Baiano, Souza, Tiago Granato, Cleibe, Léo Caxeta, Vagão, Flavinho, Rubimar, Galdino e Gustavinho. O público presente doou alimentos não-perecíveis e óleo, que serão destinados, respectivamente, à instituições de caridade e à Santa Casa de Poços de Caldas.

Fonte e fotos: Assessoria Caldense