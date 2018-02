Vereador Carlos Pinheiro pede e município de Três Corações ganha materiais esportivos

Chegou à Prefeitura de Três Corações diversos materiais esportivos doados pelo Deputado Estadual Jorge Leite (PSDB), ex-goleiro do Atlético, do América e da Seleção Brasileira de Futebol, atendendo ao pedido do vereador Carlos Pinheiro.

Jogos de camisa, redes, bolas, troféus, entre outros itens foram recebidos pelos secretários de Esporte e de Desenvolvimento Social, Renata Borges e Vinícius Dutra, na tarde desta quarta-feira (07), que serão distribuídos nos projetos esportivos desenvolvidos no município.

As ações dos vereadores parceiros do Executivo resultam em benefícios à população.

Fonte e Foto: SECOM / Marilene Estrella