Vérdi Melo visita Semel e acompanha inicio das atividades da equipe de Judô

Modalidade retornou nesta terça-feira (5).

O Judô da Secretaria de Esportes de Varginha retornou com suas atividades no ano de 2021, e recebeu na terça-feira (5), a visita do prefeito Vérdi Melo, que foi dar as boas vindas aos atletas e desejar sucesso a equipe técnica.

Outra visita que movimentou os treinos do Judô nesta terça-feira, foi a do atleta André Henrique Humberto, formado em Varginha e hoje atleta do Minas Tênis Clube e Seleção Brasileira de Judô. De férias na cidade, André aproveitou para participar das atividades e visitar seus antigos professores e colegas de treino.

Os treinos seguem os protocolos de distanciamento e todas às medidas de prevenção à covid-19. O início do ano se faz muito promissor para os atletas de Judô em Varginha, a obra do ginásio de lutas marciais, construído com recursos próprios do município e das duas áreas de tatame olímpico de alta qualidade adquiridas através da Lei de Incentivo ao Esporte de Minas Gerais, em parceria com as Lojas Edmil.

O judô é um dos principais esportes de Varginha, e nos últimos anos vários atletas formados e federados pela cidade se destacaram em competições nacionais e internacionais, tendo se destacado com excelentes resultados como Campeonato Pan-Americano, Campeonato Brasileiro, Campeonato Brasileiro Escolar, Campeonato Mineiro e Campeonato Mineiro Escolar.

Seguindo a proposta de gerar conteúdo digital com técnicas e exercícios específicos de judô, o sensei Lucas Corrêa lançou um canal no YouTube, onde todo dia são postados vídeos para fomentar o esporte cada vez mais em nossa cidade. “Seguimos firmes em nosso propósito com apoio da prefeitura de varginha representada pelo nosso prefeito Verdi Lúcio Melo”, disse Lucas Corrêa.

“Temos um carinho muito especial para com a Semel, um verdadeiro celeiro de atletas que se destacam em diversas modalidades esportivas levando o nome de nossa cidade para todo o país e exterior, conquistando importantes vitórias”, disse o prefeito Vérdi Melo, que ainda lembrou que a administração está concluindo a construção do Centro de Iniciação ao Esporte, no bairro Santa Maria, que vai oferecer modalidades olímpicas e paralímpicas.

Fonte e foto: Ascom Prefeitura de Varginha