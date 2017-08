Venda antecipada para Atlético x Jorge Wilstermann supera 30 mil

O Atlético divulgou mais um balanço da venda parcial de ingressos para o confronto contra o Jorge Wilstermann, pela partida de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. O Galo enfrenta a equipe boliviana nesta quarta-feira, às 21h45, no Mineirão. Até o fim da tarde desta terça-feira, foram comercializados 30.244 bilhetes para o duelo no Gigante da Pampulha – este número não computa as entradas de sócios Galo na Veia Preto.

A comercialização ao público em geral continua nesta quarta-feira. Os ingressos custam R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada).

GALO NA VEIA PRATA / BRANCO / CLUBES

Venda on-line (ingressogalonaveia.com.br)

Início: 4/8 (16h)

Término: 8/8 (23h)

Venda presencial conjunta com o PÚBLICO EM GERAL:

9/8 (quarta-feira) (SEM DESCONTO)

10 às 15h – Loja do Galo Savassi

10 às 22h45 – Bilheteria Norte do Mineirão

Setores:

Roxo Superior (Portão B) – esgotado

Vermelho Superior (Portão D)

Vermelho Inferior (Portão E) – esgotado

Laranja Superior (Portão F)

Laranja Inferior (Portão G)

Outras Informações:

– Os descontos serão válidos até 8/8, em todos os postos de venda.

– A carga realizada no cartão de sócio dá acesso apenas pelo portão do ingresso adquirido e somente uma vez.

– Para acessar o estádio, é obrigatório apresentar o cartão de sócio em que foi realizada a carga do ingresso, o comprovante da compra e documento original com foto/cópia autenticada.

– Para cada jogo, o sócio pode comprar somente um ingresso por cartão.

– Não há venda de meia entrada para sócios.

– O acesso ao estádio é permitido apenas até 15 minutos do segundo tempo.

– Veja resgate de promoções em galonaveia.com.br.

Endereços dos postos de venda:

– Loja do Galo Savassi (Rua Antônio de Albuquerque, 481/Loja 09)

– Loja do Galo Betânia (Central Park Shopping – Av. Úrsula Paulino, 1321)

– Loja do Galo Betim (Avenida Governador Valadares, 88 – Centro – Betim/MG)

– Postinho Alaska (Avenida Bandeirantes, 20 – Sion)

– Labareda (Avenida Portugal, 4.020 – Itapoã)

– Bilheteria Ismênia da Arena Independência (Rua Ismênia Tunes, s/n)

– Bilheteria Norte do Mineirão (Avenida Antônio Abrahão Caram, 1001 – São Luís)

Fonte: Atlético

Fonte: Super Esportes