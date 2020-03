Vem aí o ‘1º Trekking Serra de Três Pontas’

Pin Compartilhar 0 Compart.

A Prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – SEMEL – divulga o regulamento do 1º Trekking Serra de Três Pontas. A atividade física será de subida e descida da Serra, um percurso total de 10km, sendo de nível técnico é intermediário, intensidade física moderada não recomendada para sedentários ou pessoas que estão muito acima do peso, cardiopatas, bem como para aquelas que possuem quaisquer doenças que impeçam a prática de exercícios ou esforços destas características. O topo da serra tem altitude de aproximadamente 1.234 metros acima do nível do mar.

De acordo com o organizador, professor da SEMEL, Flávio Pontes, essa atividade física tem sido muito aguardada. “Era para ter sido realizada no final do ano passado, mas devido ao período chuvoso tivemos que adiar; agora vamos realizar e convidamos todas as pessoas que se enquadram nos detalhes do regulamento que está disponível no site da Prefeitura”, esclarece Flávio.

É necessário fazer inscrição prévia, gratuita e assinar o Regulamento e o Termo de Responsabilidade das condições de saúde favoráveis a realização dessa atividade física. Esse é mais um lançamento do Projeto Academia de Rua, da SEMEL, que já possui outros eventos de sucesso como as caminhadas, as aulas nas Academias de Rua, o Desafio e o Varginha + Saudável.

Regulamento:

Data do Evento: 21 de março de 2020;

Local e horário de saída: Academia de Rua do Bairro Santa Maria, às 6h30, dia 21/03/2020;

Inscrição: Para participar do evento é obrigatório que o interessado faça, antecipadamente e de forma gratuita, a inscrição no período de 10/03/2020 a 20/03/2020, de segunda a sexta, através do telefone 3690-2172, nos horários das 7h30 as 11h e das 13h às 16h30;

Para se inscrever, a pessoa deverá fornecer o nome completo, CPF, RG (carteira de identidade), idade e número de WhatsApp (não tendo o zap terá que fornecer de um amigo ou familiar) para ser adicionado ao grupo de suporte do evento e declarar se irá de ônibus ou de carro próprio até o local;

O participante se compromete a cumprir, fielmente, este regulamento, bem como se submeter à autoridade de todos os membros da equipe organizadora e de apoio do evento, sob pena de ser lavrado um BOLETIM DE OCORRÊNCIA – BO, na PMMG, narrando os fatos, o que ensejará o cancelamento de sua inscrição, bem como eximirá a SEMEL de quaisquer responsabilidades sobre fatos que lhe venham a ocorrer durante todo o evento (da saída até a chegada), assumindo, daí, sua própria segurança;

No dia do evento, o inscrito terá que, obrigatoriamente, assinar um termo de compromisso, inclusive, declarando estar apto pra participar do evento e que não tem nenhuma doença que o impeça de andar grandes distâncias, subindo a pé, aclives de grande elevação ou de praticar atividades físicas moderadas e/ou intensas, eximindo todos os organizadores, inclusive a SEMEL, de quaisquer complicações de saúde que vier a ter durante ou em consequência do evento;

Não será aceita a participação de pessoas que não estiverem devidamente inscritas para o Trekking e com o seu termo de compromisso devidamente preenchido, assinado e entregue à comissão de suporte;

Do Transporte: O Laboratório Frota e o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Varginha disponibilizarão 02 (dois) ônibus, para levar, GRATUITAMENTE, os primeiros 120 participantes inscritos ; a SEMEL colocará mais 02 (dois) ônibus, fretados da Viação Coutinho, para levar outros 120 inscritos, cuja passagem tem o valor de R$ 3,95 de ida até a Serra, e R$ 3,95 de volta para a cidade, com todos os direitos e obrigações legais, a eles inerentes. Os demais terão que ir em veículos próprios ou de terceiros, por sua conta e risco. Todos seguirão em comboio até à Fazenda Triunfo, ao sopé da Serra de Três Pontas;

Serão disponibilizado 03 (três) ônibus para pegarem os inscritos, nos pontos estratégicos, que serão previamente informados, até o ponto de saída – item 10.

Início do Trekking: Está previsto para iniciar às 7h30, tendo como ponto de partida o sopé da serra de Três Pontas e o término no cume da serra. Os inscritos(que tenham assinado a declaração de saúde – item 05) depois do lanche, farão, obrigatoriamente, antes do início da subida, o alongamento inicial e receberão as orientações gerais sobre o percurso;

Término do Trekking: Está previsto para terminar às 13h, com a chegada dos participantes no local de início da subida (sopé da serra);

Está para terminar às 13h, com a chegada dos participantes no local de início da subida (sopé da serra); Confraternização: Ao final do Trekking, facultativamente, os participantes serão conduzidos até o Bar e Restaurante Cascavel para uma confraternização, que irá até às 16h, sendo os gastos por conta de cada participante ;

Fica a critério do dono do bar/restaurante oferecer, por liberalidade, lanche para os organizadores e apoiadores do evento, o que não abraçará os inscritos;

Retorno dos ônibus: A saída dos ônibus que levar os inscritos ao restaurante está prevista para às 16h, retornando à cidade até o mesmo local de embarque inicial;

A saída dos ônibus que levar os inscritos ao restaurante está prevista para às 16h, retornando à cidade até o mesmo local de embarque inicial; Se antes do horário acima houver o número mínimo de 60 participantes inscritos, suficientes a lotar um ônibus, interessados em retornar, o mesmo será liberado para efetuar o retorno trazendo os participantes até o local de embarque inicial;

Todas as informações necessárias serão repassadas através do regulamento e do grupo de suporte, como: dia, local e horário de saída e de retorno, horário e itinerário dos ônibus, etc.;

A responsabilidade da SEMEL só abraçará os participantes inscritos e tão somente durante a subida e descida do Trekking na Serra, se eximindo de quaisquer culpa durante o percurso de ida e volta nos veículos acima citados;

A Polícia Militar, aPolícia Ambiental, a Guarda Civil Municipal, oCorpo de Bombeiros e a Secretaria de Saúde, atuarão, inclusive com suas ambulâncias, órgãos públicos oficiais, competentes a dar segurança e apoio ao 1º Trekking oficial da Serra de Três Pontas, serão notificados e estarão de sobreaviso e prontos para o atendimento e suporte a todos os participantes inscritos no evento;

Uma sólida equipe de CIDADÃOS VOLUNTÁRIOS (composta por profissionais de educação física da semel; profissinais de educação física particulares; enfermeiros e técnicos em enfermagem; socorrista; nutricionista; fisioterapeuta; médicos apoiadores; alunos/atletas das academias, experientes neste tipo de atividade e terreno) foi formada para dar total e irrestrito APOIO E SEGURANÇA a todos os participantes inscritos, durante a realização do 1º Trekking na Serra de Três Pontas;

Teremos o uso da BANDEIRA DE SEGURANÇA, uma no início e outra no final da “SERPENTE” – (subida da serra), no intuito de manter todos os participantes juntos, facilitando o deslocamento da equipe de apoio, garantindo uma maior segurança e comunicação a todos. Por medida de segurança, nenhum participante poderá fazer o percurso de subida ou descida da serra, atrás ou à frente das bandeiras de segurança;

Todos os inscritos deverão levar para o evento: óculos de sol e protetor solar; no mínimo 1 litro de água gelada e 2 litros congelados; lanche reforçado (sanduiches naturais); ovos cozidos; frutas; rapadura; isotônicos e balinhas; disposição e auto-astral;

Sobre o Trekking na Serra de Três Pontas, vale ressaltar que; O nível técnico é INTERMEDIÁRIO. A intensidade física é MODERADA. A distância é de aproximadamente 10km (5km de subida e 5km de descida. A altitude é de aproximadamente 1.234 metros acima do nível do mar; Não é recomendado para sedentários, para pessoas que estão muito acima do peso, cardiopatas, bem como para aqueles que possuem quaisquer doenças que impeçam a prática de exercícios ou esforços destas características;



Fonte e foto: Assessoria Prefeitura Municipal