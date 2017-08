Varginhenses conquistam boas colocações no Campeonato Mineiro BMX

Dois atletas de Varginha conquistaram importantes resultados na 3° etapa do Campeonato Mineiro de BMX realizado na cidade de Curvelo no último final de semana. Na categoria de 5 e 6 anos, Leo Souza ficou com a segunda colocação, já na categoria de 17-24 anos, João Martins conquistou o primeiro lugar.

Segundo o técnico voluntário e atleta João Martins, “ficamos muito felizes com os resultados do mineiro e agora convidamos todos a prestigiarem a Copa Brasil que será realizada nos dias 16 e 17 setembro, em Varginha, o primeiro campeonato de nível nacional realizado na nossa cidade”.

Fonte: Varginha Online