Varginhense é campeão paulista de fisiculturismo

O varginhense André Venâncio Soares, atleta fisiculturista e Cabo do Corpo de Bomeiros de Minas Gerais, foi campeão no último final de semana do 1º Campeonato Paulista de Fisiculturismo e Fitness organizado pela Brasil Fisiculturismo & Fitness no estado de São Paulo.

O atleta competiu na categoria Classic Physique com atletas ate 1,73 m e ficou em 1º lugar. Já na categoria Fisiculturismo sênior com atletas ate 85kg, o bombeiro militar ficou na segunda colocação.

Com a conquista do título, o atleta irá disputar o Mr. Brasil que acontece no dia 22 de julho no Rio de Janeiro e do Mr. Olympia amador que acontece em outubro na cidade de São Paulo.

Confira as colocações de André nas competições em que participou de 2014:

– 1º lugar Men’s Fitness – Campeonato Mineiro 2014

– 2º lugar Class II – Panamericano 2014

– 2º lugar Class II – Campeonato Mineiro 2015

– 6º lugar Class II Brasileiro NABBA

– 1º Class II Panamericano 2015

– Overall Pan Americano 2015

– 1º Class II Camp Mineiro 2016

– Overall Campeonato Mineiro 2016

– 1º Class II Camp Mineiro 2017

– Overall Campeonato Mineiro 2017

– 1º Classic Physique – Campeonato Paulista 2018

– Fisiculturismo sênior – até 85kg – Campeonato Paulista 2018

Fonte: Varginha Online / Fotos: Divulgação