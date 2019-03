Varginhense conquista bronze em evento internacional de jiu jitsu

Nos dias 8, 9 e 10 de março a Escola de Jiu Jitsu Gracie Barra DE Varginha foi representada em mais uma etapa do Grand Slam de Jiu Jitsu World Tour, realizado pela UAEJJF, em Londres, na Inglaterra.

Frederico Guimarães, com uma participação excelente, conquistou o bronze na categoria até 56kg na faixa preta no adulto. Frederico vem de uma sequência de três pódios em Grand Slam da UAEJJF, sendo eles: Rio de Janeiro no Brasil, Abu Dhabi nos Emirados Árabes e agora em Londres na Inglaterra. Com mais esse pódio, Frederico se mantém em 28° no ranking geral dos faixa preta.

Segundo Frederico ele está me dedicando bastante para que esses resultados aconteçam. “Já estou no Brasil e em Abril iniciarei um novo ciclo de treinamentos para a próxima etapa que será realizada em Moscow na Rússia. Deixo aqui meu muito obrigado a todos que me apoiam de alguma maneira”.

Fonte e foto: Prefeitura de Varginha